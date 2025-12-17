Чисора – Джошуа: «Вынеси этого ублюдка. Если бой затянется дольше второго раунда – я выключу Netflix»

Чисора попросил Джошуа нокаутировать Пола.

Дерек Чисора обратился к экс-чемпиону Энтони Джошуа накануне боя с Джейком Полом .

«Вынеси этого ублюдка нокаутом, чувак. Если бой затянется дольше второго раунда – я выключу Netflix», – сказал Чисора.

Бой пройдет 19 декабря в Майами. Следить за главными событиями турнира можно в нашем онлайне .

Джошуа – о бое с Полом: «Я должен забрать его душу»