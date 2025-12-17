Чисора – Джошуа: «Вынеси этого ублюдка. Если бой затянется дольше второго раунда – я выключу Netflix»
Чисора попросил Джошуа нокаутировать Пола.
Дерек Чисора обратился к экс-чемпиону Энтони Джошуа накануне боя с Джейком Полом.
«Вынеси этого ублюдка нокаутом, чувак. Если бой затянется дольше второго раунда – я выключу Netflix», – сказал Чисора.
Бой пройдет 19 декабря в Майами. Следить за главными событиями турнира можно в нашем онлайне.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: SecondsOut
