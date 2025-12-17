Мэнни Пакьяо исполнилось 47 лет

Экс-чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо сегодня, 17 декабря, празднует день рождения.

Пакьяо исполнилось 47 лет.

Ранее Мэнни был назначен вице-президентом IBA. Пакьяо летом возобновил карьеру. 20 июля он встретился с Марио Барриосом – бой закончился ничьей решением большинства судей.

