Тим Цзю – о победе над Веласкесом: «Хотел почувствовать себя комфортно, а не пытаться нокаутировать»

Цзю рассказал о победе над Веласкесом.

Тим Цзю прокомментировал победу над американцем Энтони Веласкесом. Цзю победил единогласным решением судей.

«Я хотел почувствовать себя комфортно. Не пытаться нокаутировать, не хотел вести себя безрассудно. В прошлом это подводило меня. Я не хотел торопиться, использовал джеб», – сказал Цзю.

Ранее Тим Цзю дрался в июле-2025, когда в реванше проиграл Себастьяну Фундоре. Перед восьмым раундом угол Цзю отказался от продолжения поединка.

«Я восстану из пепла и вернусь сильнее». Тим Цзю будет выступать под прозвищем «Феникс»