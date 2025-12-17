Тим Цзю – о победе над Веласкесом: «Хотел почувствовать себя комфортно, а не пытаться нокаутировать»
Цзю рассказал о победе над Веласкесом.
Тим Цзю прокомментировал победу над американцем Энтони Веласкесом. Цзю победил единогласным решением судей.
«Я хотел почувствовать себя комфортно. Не пытаться нокаутировать, не хотел вести себя безрассудно. В прошлом это подводило меня. Я не хотел торопиться, использовал джеб», – сказал Цзю.
Ранее Тим Цзю дрался в июле-2025, когда в реванше проиграл Себастьяну Фундоре. Перед восьмым раундом угол Цзю отказался от продолжения поединка.
«Я восстану из пепла и вернусь сильнее». Тим Цзю будет выступать под прозвищем «Феникс»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: FOX Sports
