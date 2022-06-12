Владимир Кличко вошел в Международный зал боксерской славы

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко внесен в Международный зал боксерской славы.

«Спасибо фанатам и организаторам за признание. Помню, когда в 14 лет я начал свой путь в боксе, я использовал это как инструмент для путешествий в очень юном возрасте.

Я никогда не мечтал, что так далеко зайду в этом виде спорта, тем более что окажусь среди всех этих уважаемых чемпионов в зале боксерской славы.

Это потрясающе, это большая честь», – сказал Кличко.

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