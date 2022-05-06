Дмитрий Бивол: «Кличко спортсмен и должен знать, что политика и спорт – разные вещи»

Чемпион WBA Super в полутяжелом весе отреагировал на призыв не допускать российского боксера к титульному поединку против .

«На протяжении всей его карьеры я поддерживал его. Мне нравилось, как он дрался. Конечно, я был рад, когда он побеждал. Но Кличко спортсмен и должен знать, что политика и спорт – разные вещи.

Кличко был спортсменом, но теперь он политик. Грустно, что он, спортсмен, смешивает спорт и политику», – сказал Бивол.

Бой Канело – Бивол пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 8 мая.

Канело против Бивола. Онлайн супербоя с главной звездой бокса и российским чемпионом