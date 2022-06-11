Тейшейра – о бое с Прохазкой: «Я пойду и уничтожу его, я буду искать финиш»

Чемпион UFC в полутяжелом весе поделился мыслями о грядущем поединке против .

«Я пойду и уничтожу его. В этом нет сомнений. Я буду искать финиш. Прохазка – непредсказуем. От него можно ожидать что угодно, поэтому нужно быть готовым ко всему. Я должен быть занят своим делом.

Я сомневаюсь, что Иржи будет искать шансы партере, потому что это моя стихия. Посмотрим. Я готов и сосредоточен на этом бое», – сказал бразильский чемпион.

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