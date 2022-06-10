Жорж Сен-Пьер: «На месте Прохазки, я бы не позволил Тейшейре использовать свой опыт»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер поделился ожиданиями от боя чемпиона полутяжелого дивизиона Гловера Тейшейры и Иржи Прохазки, который состоится 12 июня на UFC 275 в Сингапуре.
«Это будет очень интересный бой. Считаю, что для победы Тейшейре нужно будет использовать весь свой опыт — особенно в начале боя, когда Прохазка наиболее опасен.
Мы знаем, что он всегда начинает поединки очень агрессивно, с места в карьер. Но никогда не сбрасывайте Тейшейру со счетов.
Гловер очень умный боец и хорошо знает свое дело. Сначала ему нужно будет пережить шторм, и возможно, использовать борьбу, чтобы вывести Прохазку из зоны комфорта и перевести бой в поздние раунды.
На месте Прохазки я бы делал то же, что и всегда: начал бой жестко и решительно, и не позволил Тейшейре использовать свой опыт», – сказал Сен-Пьер.
Адесанья назвал фаворита боя Тейшейра – Прохазка: «Если бы я делал ставку, то выбрал бы Иржи»
Блахович про бой Тейшейра – Прохазка: «Постоянно думаю о реванше с Гловером, поэтому мне хотелось бы получить пояс из его рук»