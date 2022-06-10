Жорж Сен-Пьер: «На месте Прохазки, я бы не позволил Тейшейре использовать свой опыт»

Бывший чемпион в двух весовых категориях поделился ожиданиями от боя чемпиона полутяжелого дивизиона и , который состоится 12 июня на UFC 275 в Сингапуре.

«Это будет очень интересный бой. Считаю, что для победы Тейшейре нужно будет использовать весь свой опыт — особенно в начале боя, когда Прохазка наиболее опасен.

Мы знаем, что он всегда начинает поединки очень агрессивно, с места в карьер. Но никогда не сбрасывайте Тейшейру со счетов.

Гловер очень умный боец и хорошо знает свое дело. Сначала ему нужно будет пережить шторм, и возможно, использовать борьбу, чтобы вывести Прохазку из зоны комфорта и перевести бой в поздние раунды.

На месте Прохазки я бы делал то же, что и всегда: начал бой жестко и решительно, и не позволил Тейшейре использовать свой опыт», – сказал Сен-Пьер.

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