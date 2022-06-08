Прохазка про бой с Тейшейрой: «Мне нравится завершать поединки досрочно, и не оставлять решение в руках судей»

Претендент на титул в полутяжелом весе поделился ожиданиями от боя с чемпионом .

«Я уважаю Тейшейру — он нормальный парень, настоящий воин. Гловер завоевал титул уже в преклонном возрасте.

Он побил многих бойцов, к тому же выиграл много боев у молодых парней. Особенно хочу отметить победы над Смитом и Сантосом — эти ребята были в своей лучшей форме, но тогда Гловер показал, почему он достоин чемпионского титула.

Я знаю, что сейчас пришло мое время. Я просто должен делать свою работу и придерживаться стратегии. Я продемонстрирую всем, как изменился с момента моего последнего боя.

Мне нравится завершать поединки досрочно, и не оставлять решение в руках судей. С первых секунд боя я пойду вперед и буду искать возможность завершить бой нокаутом.

Будет это в первом раунде, или в пятом, не так уж и важно. Я буду готов использовать любую возможность. Это будет невероятный бой», – сказал Прохазка.

Бой Прохазки и Тейшейры возглавит UFC 275, который состоится в ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре.

Блахович про бой Тейшейра – Прохазка: «Постоянно думаю о реванше с Гловером, поэтому мне хотелось бы получить пояс из его рук»

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