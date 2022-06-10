Бернс про бой Шевченко – Сантос: «Хочу, чтобы Тайла победила, но это большое испытание для нее»

Полусредневес UFC Гилберт Бернс дал прогноз на бой чемпионки женского наилегчайшего веса Валентины Шевченко с бразильянкой Тайлой Сантос.

«Хочу, чтобы Тайла победила. Думаю, у нее есть то, что нужно — хорошая ударка, грепплинг, физически она зверь: она подтянутая и мощная. Считаю, что она способна кое-что сделать, но Валентина находится на другом уровне.

Я буду смотреть этот поединок. Я люблю Валентину как чемпионку и все, что она представляет. Разумеется, я хочу, чтобы Тайла победила, но это большое испытание для нее.

У Шевченко все на высоком уровне — высокий темп, прекрасная техника, хорошая подвижность, техника и мощь. Она способна проводить тейкдауны и грэпплить. Валентина — крутая. Я большой ее фанат», – сказал Бернс.

Бой Шевченко и Сантос состоится 12 июня на UFC 275 в Сингапуре.

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