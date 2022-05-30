«Даже будучи всемирно известной личностью, Хамзат не забывает о скромности». Кадыров провел спарринг с Чимаевым

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел тренировку с полусредневесом UFC Хамзатом Чимаевым.

«Своевременная тренировка — залог крепкого здоровья, хорошего настроения и позитивной энергии. Сегодня нам посчастливилось провести тренировку с непобежденным бойцом UFC Хамзатом Чимаевым.

Я не удержался от соблазна испытать свои силы в дружеском поединке с нашим дорогим братом.

Обычная тренировка, плавно перетекающая в спортивное зрелище, имеет для меня особую ценность.

Даже будучи всемирно известной личностью и титулованным спортсменом, Хамзат не забывает о скромности. Это и есть настоящий чеченский дух!» – написал Кадыров.