Джон Джонс – о переносе боя с Миочичем: «Он великий чемпион. Стипе этого заслуживает»

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Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс прокомментировал перенос потенциального боя против Стипе Миочича с июля на сентябрь.

«Сначала я слышал, что наш поединок пройдет 2 июля. Но, думаю, когда Стипе узнал эту дату, то захотел показать себя в наилучшей форме. А на тот момент он больше занимался пауэрлифтингом, чем MMA.

Так что я уважаю его решение. Он великий чемпион и заслужил это. Думаю, он попросил поединок на 24 сентября, надеюсь, это будет в Лас-Вегасе.

Я тренируюсь 3 раза в день уже 2 года. Я так близко к дебюту в тяжелом весе, поэтому почему бы не подождать еще немного», – сказал Джонс.

Джон не выступал с февраля 2020-го, объявив о переходе в новый дивизион.

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