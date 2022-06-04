Дацик показал подготовку к бою с Емельяненко: убирал навоз, гонялся за курами и вспахивал поля

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Российский тяжеловес Вячеслав Дацик показал видео подготовки к бою с Александром Емельяненко.

На нем Дацик убирает навоз, гоняется за курами и вспахивает поля в деревне.

«Саня, я приступил к подготовке к нашему бою. Надеюсь, мы с тобой покажем настоящий бой, как бойцы старой школы! Готовься, химичься и завязывай с зеленым змеем!», – сказал Дацик.

Бой по правилам бокса между Дациком и Емельяненко запланирован в сентябре в рамках Hardcore Boxing.

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