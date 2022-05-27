Пэдди Пимблетт 23 июля подерется с Джорданом Ливиттом на турнире UFC в Лондоне

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Пэдди Пимблетт Бокс/MMA/UFC

Стала известна дата следующего боя британского легковеса UFC Пэдди Пимблетта.

23 июля на турнире UFC в Лондоне Пимблетт подерется с Джорданом Ливиттом.

В марте этого года Пимблетт победил самбишеном в первом раунде Родриго Варгаса. Ливитт в апреле раздельным решением судей одержал победу над Треем Огденом.

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