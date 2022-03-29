Дейвисон Фигередо обвинил команду Морено в расизме: «Они назвали меня обезьяной и прифотошопили мне обезьянье лицо»

Чемпион UFC в наилегчайшем весе заявил, что больше не желает драться с мексиканцем .

В этом бразилец обвинил команду своего бывшего оппонента, уличив их в расизме.

«Я хотел драться с Брендоном Морено в четвертый раз, так как знаю, что этого хотят фанаты. Так было до тех пор, пока команда Морено не пересекла черту своими расистскими комментариями.

Они назвали меня обезьяной и дошли до того, что прифотошопили мне обезьянье лицо. В связи с этим я прошу UFC учесть мое пожелание как чемпиона мира: я хочу драться с Кара-Франсом, который заслужил свой титульный шанс», – написал Фигередо в соцсетях.

Фигередо – о победе Кара-Франса над Аскаровым: «Поздравляю тебя, грязный киви, ты только что пробил себе билет на встречу с Богом войны»

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