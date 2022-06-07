Гловер Тейшейра – о пути к титулу: «У меня был сильный разум и сильное сердце. Я всегда верил»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра, впервые взявший пояс в возрасте 42 лет, рассказал о пути к титулу.

«Спустя семь лет после поражения Джонсу, я стал чемпионом. У меня был сильный разум и сильное сердце. Я всегда верил, что смогу забрать этот пояс.

Мне 42 года и я особо не пострадал в боях. Я внимательно слежу за своим расписанием. Когда нужно отдыхаю, но практически все время нахожусь в зале. Я всегда в форме, так что я буду хорошо готов к следующему бою», – признался бразилец.

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