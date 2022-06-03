Вагабов – о проблемах Емельяненко-младшего: «Я думаю, ему поможет только Федор»

Российский боец ММА Вагаб Вагабов считает, что может преодолеть зависимость от алкоголя только при помощи старшего брата Федора.

При этом боец отметил, что готов сам помочь Александру с тренировками, если тот завяжет со спиртным.

«Если Александр будет режимить, то, конечно, я ему помогу. Но чем помочь ему? Спарринги, работа на лапах – само собой помогу, но он просто не слушается никого.

В свое время он слушался своего брата Федора, но потом у них случился конфликт, и он перестал слушаться вообще всех. Я думаю, ему поможет только Федор», – сказал Вагаб.

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