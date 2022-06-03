Вагабов – о проблемах Емельяненко-младшего: «Я думаю, ему поможет только Федор»

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Российский боец ММА Вагаб Вагабов считает, что Александр Емельяненко может преодолеть зависимость от алкоголя только при помощи старшего брата Федора.

При этом боец отметил, что готов сам помочь Александру с тренировками, если тот завяжет со спиртным.

«Если Александр будет режимить, то, конечно, я ему помогу. Но чем помочь ему? Спарринги, работа на лапах – само собой помогу, но он просто не слушается никого.

В свое время он слушался своего брата Федора, но потом у них случился конфликт, и он перестал слушаться вообще всех. Я думаю, ему поможет только Федор», – сказал Вагаб.

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