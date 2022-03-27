Фигередо – о победе Кара-Франса над Аскаровым: «Поздравляю тебя, грязный киви, ты только что пробил себе билет на встречу с Богом войны»

Чемпион UFC в наилегчайшем весе заявил, что хочет подраться против Кая Кара-Франса, одержавшего победу над россиянином .

«Поздравляю тебя, грязный киви, ты только что пробил себе билет на встречу с Богом Войны.

Морено, ты пока можешь сесть на лавку. Ты дважды проиграл Пантоже – если сможешь его побить, я дам тебе еще один титульный шанс.

Бразилия против Новой Зеландии. Давай сделаем это, Дэйна Уайт!» – написал Фигередо в соцсетях.

Ариэль Хельвани: Фигередо и Морено проведут четвертый бой в июле 2022 года

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