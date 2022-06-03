Дэн Иге – про бой с Евлоевым: «Получу удовольствие, когда нанесу ему первое поражение»

Теги полулегкий вес UFC Мовсар Евлоев Дэн Иге Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый полулегковес UFC Дэн Иге, которому в ночь на 5 июня предстоит поединок с непобежденным россиянином Мовсаром Евлоевым, высказался о грядущем бое.

«Я уверен, что не так много парней, особенно в Топ-10 и Топ-15, которые готовы согласиться подраться с непобедимым бойцом. Но такой вызов поднимет вас в рейтинге, о котором мало кто говорит.

Я тот парень, который принял его и получу большое удовольствие, когда нанесу парню первое поражение в карьере», – сказал Иге.

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