Сехудо пригрозил судом бойцам, обвиняющих его в допинге: «Будьте осторожны с тем, что говорите»

Бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо отреагировал на слова бойцов Доминика Круса и Марлона Веры, намекнувших, что «Трипл-Си» мог использовать допинг, пока не находился в пуле USADA.

«USADA проверяет меня с 17-ти лет – я почти 20 лет в этом чертовом бизнесе. Понимаете, о чем я? Это просто глупость.

Но я хотел бы напомнить парням, как Флойд Мейвезер подал в суд на Мэнни Пакьяо за клевету. Будьте осторожны с тем, что вы говорите, парни», – пригрозил Сехудо.

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