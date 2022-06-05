Хэйни – о победе над Камбососом: «Спасибо, Джордж, что дал мне этот шанс. Ты был настоящим чемпионом»

Теги легкий вес бокс Дэвин Хэйни Джордж Камбосос-младший Бокс/MMA/UFC

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Дэвин Хэйни, одержавший победу над Джорджем Камбососом, поблагодарил соперника за бой.

«Я снимаю перед ним шляпу, он настоящий воин. Я уважаю любого, кто выходит в ринг. Во время раскрутки боя не было ничего, кроме уважения.

Пусть он и относился ко мне неуважительно, но я сохранял уважение. Хочу поблагодарить за свой визит Джорджа Камбососа и всю Австралию.

Спасибо, Джордж, что дал мне этот шанс. Многие так называемые «чемпионы» мне бы его не дали. Джордж был настоящим чемпионом, он предоставил мне возможность», – сказал Хэйни.

Хэйни стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив Камбососа единогласным решением судей

Камбосос обвинил Лопеса в недооценке: «Теофимо реально думал: «Кто этот австралиец?»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные