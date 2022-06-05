Хэйни – о победе над Камбососом: «Спасибо, Джордж, что дал мне этот шанс. Ты был настоящим чемпионом»

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе , одержавший победу над Джорджем Камбососом, поблагодарил соперника за бой.

«Я снимаю перед ним шляпу, он настоящий воин. Я уважаю любого, кто выходит в ринг. Во время раскрутки боя не было ничего, кроме уважения.

Пусть он и относился ко мне неуважительно, но я сохранял уважение. Хочу поблагодарить за свой визит и всю Австралию.

Спасибо, Джордж, что дал мне этот шанс. Многие так называемые «чемпионы» мне бы его не дали. Джордж был настоящим чемпионом, он предоставил мне возможность», – сказал Хэйни.

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