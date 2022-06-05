Хэйни – о плане на бой с Камбососом: «Я лишил его лучших качеств. Он хотел исполнить правый оверхенд и мощный левый хук»

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе раскрыл тактику на бой с , который американец уверенно забрал судейским решением.

«Мне было комфортно. Я придерживался плана на бой. Он заключался в том, чтобы бить и не пропускать. Я делал это большую часть поединка.

Я сбавил в последнем раунде, поскольку знал, что владею комфортным преимуществом, однако я провел хороший, грамотный бой.

Я лишил его лучших качеств. Он хотел исполнить правый оверхенд и сильный левый хук. Камбосос не смог попасть по мне ни одним из этих ударов», – признался Хэйни.

Хэйни – о победе над Камбососом: «Спасибо, Джордж, что дал мне этот шанс. Ты был настоящим чемпионом»

Хэйни стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив Камбососа единогласным решением судей