Джордж Камбосос со второй попытки сделал вес перед боем с Дэвином Хэйни

В Мельбурне (Австралия) состоялась церемония взвешивания участников боксерского вечера, который состоится 5 июня.

В главном бою вечера встретятся обладатель поясов WBC Franchise, WBA Super, IBF и WBO австралиец Джордж Камбосос и американец .

Камбосос не смог с первой попытки сделать вес, превысив лимит легкого дивизиона на 0,36 фунта. Чемпиону дали два часа, после чего он уложился в лимит.

Камбосос показал на весах 60,78 кг, Хэйни — 61,23.

«Бросьте, это ничего не значит. Подождите до завтра. На арене будет больше 50 тысяч зрителей. Мы готовы. Вес никогда не был проблемой. Я всю неделю пью воду и ем, так что сегодня нам пришлось немного повеселиться, поиграть в игры. Искусство войны, детка. Обман», – прокомментировал Камбосос ситуацию.

Камбосос обвинил Лопеса в недооценке: «Теофимо реально думал: «Кто этот австралиец?»

Джордж Камбосос – о бое с Хэйни: «Я император, я завоевал мир. Нет сомнений, что мои титулы останутся со мной»