Веттори – о бое Рокхолда и Косты: «Люк потеряет несколько клеток мозга и жестко уснет»

Теги UFC средний вес (MMA) Люк Рокхолд Пауло Коста Марвин Веттори Бокс/MMA/UFC

Топовый средневес UFC Марвин Веттори высказался о грядущем поединке между Пауло Костой и Люком Рокхолдом.

По мнению итальянца, американец потерпит очередное болезненное поражение.

«Я вижу, что Рокхолд потеряет несколько мозговых клеток, которые у него остались, и просто жестко уснет через несколько минут.

Акции этих двух парней сейчас не очень высоко котируются, так что в их поединке есть смысл», – сказал Веттори.

Люк Рокхолд проведет первый за 3 года бой. Соперником станет Пауло Коста

Рокхолд утверждает, что Чимаев отказался от боя с ним: «Хамзат решил остаться в полусреднем весе, умный ход»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные