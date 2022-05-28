Веттори – о бое Рокхолда и Косты: «Люк потеряет несколько клеток мозга и жестко уснет»

Топовый средневес UFC Марвин Веттори высказался о грядущем поединке между Пауло Костой и Люком Рокхолдом.
По мнению итальянца, американец потерпит очередное болезненное поражение.
«Я вижу, что Рокхолд потеряет несколько мозговых клеток, которые у него остались, и просто жестко уснет через несколько минут.
Акции этих двух парней сейчас не очень высоко котируются, так что в их поединке есть смысл», – сказал Веттори.
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