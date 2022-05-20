Хорхе Масвидаль: «За свой следующий бой хочу получить зарплату бензином»

Бывший претендент на титул в полусреднем весе попросил выдать зарплату бензином.

«За свой следующий бой хочу получить зарплату бензином», – написал американец.

Масвидаль является противником действующего президента США Джо Байдена, который два месяца назад спровоцировал резкий рост цен на топливо, объявив о запрете на импорт российских энергоносителей.

В марте Масвидаль проиграл судейским решением Колби Ковингтону.

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