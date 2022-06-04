Туменов вызвал на бой Минеева: «Даже не хочу думать, что ты можешь испугаться»

Бывший чемпион ACA в полусреднем весе готов заменить Тимура Никулина в бою по правилам бокса с чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым.

«Сегодня увидел, что у отменился поединок, и в связи с этим хочу обратиться к Владимиру.

Владимир, не стоит ради легких денег опускаться до уровня разных шоуменов – Дациков, Никулиных. Ты чемпион одной из лучших организаций России, я чемпион лучшей организации России – я готов выйти с тобой на ринг.

Я даже не хочу думать, что ты можешь испугаться. Хотя я и считаю себя одним из лучших бойцов в мире, но проиграть сильнейшему более почетно, чем выиграть у какого-то ноунейма.

Я жду какой-нибудь твой положительный ответ», – сказал Туменов.

У Минеева отменился бой с Никулиным, который должен был пройти 12 июня в Москве.

Исмаилов – об отмене боя Минеева и Никулина: «Значит, Владимир снова не заработает, положение у него тяжелое»

Минеев сообщил об отмене боя с Никулиным: «Этот парень даже наговорить не может, чтобы в него поверили»