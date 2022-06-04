Туменов вызвал на бой Минеева: «Даже не хочу думать, что ты можешь испугаться»

Бывший чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов готов заменить Тимура Никулина в бою по правилам бокса с чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым.
«Сегодня увидел, что у Владимира Минеева отменился поединок, и в связи с этим хочу обратиться к Владимиру.
Владимир, не стоит ради легких денег опускаться до уровня разных шоуменов – Дациков, Никулиных. Ты чемпион одной из лучших организаций России, я чемпион лучшей организации России – я готов выйти с тобой на ринг.
Я даже не хочу думать, что ты можешь испугаться. Хотя я и считаю себя одним из лучших бойцов в мире, но проиграть сильнейшему более почетно, чем выиграть у какого-то ноунейма.
Я жду какой-нибудь твой положительный ответ», – сказал Туменов.
У Минеева отменился бой с Никулиным, который должен был пройти 12 июня в Москве.
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