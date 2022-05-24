23 мая в пригороде Нью-Йорка объявлен «Днем Алджамейна Стерлинга». В честь бойца устроили парад

Администрация пригорода Нью-Йорка Юниондейл устроила парад в честь чемпиона легчайшего дивизиона UFC Алджамейна Стерлинга.

Стерлинг сел в грузовик начальника пожарной части и прокатился по улицам пригорода. Власти округа ввели новый праздник — 23 мая в пригороде Юниондейл объявлен «Днем Алджамейна Стерлинга».

«Я довольно эмоциональный парень. Я стою перед вами и чувствую себя очень эмоциональным. Мне по-настоящему повезло. Иногда я думаю, что это все сон. Думаю, ну когда же я уже проснусь?» – сказал Стерлинг.

В апреле американец победил в реванше раздельным решением судей.

Петр Ян: «Не воспринимаю Стерлинга как чемпиона»

Спорный момент реванша Яна и Стерлинга – первый раунд. Что там случилось и почему судьи предпочли американца?