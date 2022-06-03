Аспиналл – об упреках в скромности: «Я не актер WWE, мне не нужно говорить дерьмо»

Топовый тяжеловес UFC Том Аспиналл ответил на слова , посоветовавшего англичанину вести себя менее скромно.

«Я более чем счастлив быть собой. Я рад, что не продаю себя и не веду себя как клоун ради денег и просмотров. Я не актер WWE.

Я – один из величайших тяжеловесов в истории этой планеты. И моя работа, которую я начал с момента своего дебюта в UFC и которую я завершу через 10 лет, будет тому доказательством. Мне не нужно говорить дерьмо. Мне нравится быть самим собой», – сказал Аспиналл.

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