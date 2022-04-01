Том Аспиналл – о бое против Туивасы: «Наш поединок в Великобритании был бы невероятным»

Рейтинговый тяжеловес UFC Том Аспиналл вновь заявил о желании провести бой против третьего номера дивизиона .

«Мяч на его [Туивасы] стороне, но я хочу драться в Великобритании. Я и Тай в Великобритании – это было бы невероятно.

Я хочу драться на родине. Я не хочу сейчас выходить и быть еще просто очередным парнем в турнире», – сказал англичанин.

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