Том Аспиналл – о Кертисе Блейдсе: «Самый сложный соперник в дивизионе»

Английский тяжеловес UFC Том Аспиналл объяснил, почему хочет подраться с американцем Кертисом Блейдсом.

«Кертис Блэйдс, вероятно, самый сложный соперник в дивизионе для меня. Но я согласился на этот бой, потому что победа выведет меня совершенно на другой уровень.

Все это подталкивает меня к новым препятствиям и достижениям. Это то, что мне нужно», – считает Аспиналл.

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