Минеев про бой с Никулиным: «Выйти, дать пару раз человеку и забрать 15 млн»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев назвал гонорар за бой с Тимуром Никулиным.

«У меня уже есть свой определенный уровень гонораров, поэтому какая мне разница, какого класса соперник.

По соотношению популярности, профессионализма и предложенного гонорара Никулин сейчас единственный человек на рынке, с кем мы могли бы закатить такую историю.

Почему дерусь с Никулиным? Я же с ним не по ММА дерусь, не за титул. У меня есть адекватные ответы на эти вопросы: выйти, дать пару раз человеку и забрать 15 млн», – сказал Минеев.

Минеев 12 июня проведет бой по правилам бокса против Никулина на турнире «Держава».

Владимир Минеев про поединок с Тимуром Никулиным: «В этом бою я почту память моего брата, который погиб в первые дни спецоперации на Украине»

Минеев про трагедию в детском саду Ульяновска: «Ужасные вещи все чаще стали происходить рядом»