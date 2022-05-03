Гонорар Минеева за бой против Никулина составит примерно 15 миллионов рублей

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что гонорар чемпиона промоушена за бой по правилам бокса против Тимура Никулина равен деньгам, которые боец получил за второй поединок против Магомеда Исмаилова.

«Деньги Минеева будут где-то вокруг реванша с Магой. Не знаю, как Жаткин [организатор турнира, – Sports.ru] договорился в деталях, но когда он сказал про этот бой, я спросил, готов ли он платить ему, как за бой с Магой. Он ответил, что да.

Поэтому там все крутится в районе 15 мультов», – сказал Гаджиев.

Бой Минеева и Никулина пройдет 12 июня.

Минеев – о боксерском поединке с Исмаиловым: «Ребята, вам не жалко Магу?»