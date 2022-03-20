Тим Цзю – о первом бое в США: «Я – первый австралиец, который дебютирует в Штатах как хэдлайнер»

Непобежденный боксер первого среднего веса Тим Цзю высказался о грядущем поединке против Террелла Гауши, который станет главным событием турнира Showtime.

«Я – первый австралиец, который дебютирует в США в качестве хэдлайнера, еще даже не завоевав титул чемпиона мира.

Это показывает, что мы делали на данный момент идем в правильном направлении. Мы здесь для того, чтобы сделать заявление», – сказал Цзю-младший.

Тим Цзю 26 марта проведет бой с Террелом Гаушей в Миннеаполисе

Тим Цзю: «Приехал в Америку с большими намерениями. Хочу продолжить наследие моей семьи в боксе»