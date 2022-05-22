Хабиб хочет навестить Веласкеса в тюрьме: «В России я бы мог сделать это, но в США другие законы»

Теги происшествия UFC Кейн Веласкес Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в очередной раз публично выразил поддержку Кейну Веласкесу, который ожидает суда под стражей после вооруженного нападения на педофила.

«Вчера я спросил у тренера, есть ли возможность навестить Кейна? Знаю, что в России я бы мог это сделать, но в в США другие законы. Я очень сильно хочу увидеть его, пожать руку и зарядить энергией.

Каждый, кто любит и уважает свою семью, сделает то же самое, что и Кейн. Никто не будет думать о законе, когда дело касается твоей семьи. Ты должен защищать родных», – сказал Хабиб.

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