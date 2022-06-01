Шамиль Абдурахимов 11 сентября подерется с бразильцем Жаилтоном Алмейдой

Стало известно имя очередного соперника российского тяжеловеса UFC Шамиля Абдурахимова.

40-летний ветеран ММА проведет поединок против Жаилтона Алмейды, о чем бразилец сообщил в своих соцсетях.

Бой состоится в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе (Невада) на турнире UFC Fight Night.

Алмейда дебютировал в UFC в 2021 году, а в мае 2022-го провел первый бой в тяжелом дивизионе, победив Паркера Портера.

Абдурахимов выступает в UFC с 2016 года. Сейчас россиянин идет на серии из трех поражений техническим нокаутом.

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