Волков опустился на седьмое место рейтинга тяжеловесов UFC, Павлович попал в топ-11

UFC обновил рейтинги после турнира UFC Fight Night 204, который состоялся 19 марта в Лондоне.
В рейтинге тяжеловесов британец Том Аспиналл поднялся на пять позиций и занял шестое место.
Россиянин Александр Волков, проигравший Аспиналлу сабмишном в первом раунде, опустился на седьмую строчку.
Его соотечественник Сергей Павлович попал в топ-11, а Шамиль Абдурахимов потерял две позиции, став 12-м.
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