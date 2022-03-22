Волков опустился на седьмое место рейтинга тяжеловесов UFC, Павлович попал в топ-11

UFC обновил рейтинги после турнира UFC Fight Night 204, который состоялся 19 марта в Лондоне.

В рейтинге тяжеловесов британец Том Аспиналл поднялся на пять позиций и занял шестое место.

Россиянин Александр Волков, проигравший Аспиналлу сабмишном в первом раунде, опустился на седьмую строчку.

Его соотечественник попал в топ-11, а Шамиль Абдурахимов потерял две позиции, став 12-м.

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