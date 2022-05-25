Марлон Вера: «Остановлю Петра Яна и получу титульный шанс»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Алджамейн Стерлинг Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Пятый номер легчайшего дивизиона UFC Марлон Вера собирается провести бой с Петром Яном и получить титульный поединок.

«Я нахожусь в одной победе от боя за титул. Я надеюсь, это будет Петр Ян. Он — прямой путь к титулу, бой за звание претендента номер один.

Я надеру ему зад и выйду вперед. Ян сказал, что хочет этого, и он это получит. Я остановлю его и получу титульный шанс.

Не знаю, против кого будет защищать пояс Алджамейн Стерлинг, но я буду драться с тем, у кого окажется чемпионский титул», – сказал Вера.

Вера в апреле выиграл единогласным решением судей у Роба Фонта.

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