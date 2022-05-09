Пауло Коста: «Судьи боя Намаюнас-Эспарза смотрели поединок Канело. Я их не виню»

Средневес UFC Пауло Коста пошутил над поединком за титул в женском минимальном весе между Роуз Намаюнас и Карлой Эспарзой (победа второй раздельным решением судей).
Фанаты освистали участниц поединка, а Дэйна Уайт признался, что разочарован выступлением спортсменок.
«Судьи смотрят боксерский поединок Канело во время боя Намаюнас и Эспарзы. Я их не виню», – написал Коста в соцсетях, прикрепив в качестве доказательств фотографию.
Эспарза – о победе над Намаюнас: «Никогда не знаешь, чего ждать от судей. Казалось, что я работала первым номером»
Карла Эспарза выиграла у Роуз Намаюнас раздельным решением и стала чемпионкой UFC