Царукян про бой с Гамротом: «Будет сюрприз. Лучше, чем у Чендлера с Фергюсоном»

Легковес UFC Арман Царукян прокомментировал анонс поединка с Матеушом Гамротом.

«Я бы хотел, чтобы этот бой продлился дольше 3 раундов. У меня не было опыта боя больше трех раундов. Хочу финишировать его где-то 4-м раунде, хорошим нокаутом.

Я знаю, что это будет отличный нокаут, потому что… Два-три года я работаю над кое-каким киком. Я не применял его в боях, этот поединок будет первым, где я выброшу этот кик. Будет сюрприз. Лучше, чем у Чендлера с Фергюсоном.

Мне еще остается три боя по контракту. Когда я побью Гамрота, я попрошу моего менеджера переподписать контракт на улучшенных условиях. Буду зарабатывать много денег, куплю дом в Лас-Вегасе», – сказал Царукян.

Бой Царукяна и Гамрота возглавит турнир 26 июня.

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