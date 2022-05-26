Царукян – о Фергюсоне: «У него 4 поражения подряд. Он должен завершить карьеру»

Рейтинговый легковес UFC Арман Царукян поделился мнением о ветеране дивизиона Тони Фергюсоне.

По мнению представителя Армении, «Эль-Кукуй», не знающий побед с 2019 года, должен покинуть октагон.

«Я не понимаю, что Тони делает под девятым местом в рейтинге. У него четыре поражения подряд. Я считаю, что он должен завершить свою карьеру», – считает Царукян.

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