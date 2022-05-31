Следующим соперником Бивола может стать Джошуа Буатси

Промоутер Эдди Хирн назвал приоритетного соперника чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола для добровольной защиты.

«Джошуа Буатси и его команда готовы провести бой против Бивола в сентябре, октябре или в любое другое время.

Думаю, если Дмитрий примет решение о добровольной защите, то вероятнее всего, его соперником станет Джошуа.

Тренер Буатси, Вирджил написал мне сообщение: «Чтобы вы знали, мы готовы заставить Бивола драться». Время решает все и думаю, что это может стать временем Джошуа.

Мы бы хотели организовать бой между Буатси и Биволом этой осенью», – сказал Хирн.

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