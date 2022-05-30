Владимир Хрюнов: «Следующее наше шоу будет по ММА с участием Федора Емельяненко 24 июня в Краснодаре»

Российский промоутер анонсировал турнир с участием тяжеловеса Bellator Федора Емельяненко.

«Следующее наше шоу будет по ММА с участием Федора Емельяненко 24 июня в Краснодаре. Пока не раскрываем, в каком статусе он будет принимать участие.

Мы давно вели переговоры, он представит Fedor Team, которая будет сражаться со сборной мира.

Мы планируем интересный набор иностранных участников из числа прошлых соперников Федора Емельяненко. Но пока без подробностей», – сказал Хрюнов.

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