Хрюнов планирует осенью организовать бой Эвандера Холифилда и Хасима Рахмана

Российский промоутер Владимир Хрюнов сообщил о переносе выставочного боя между Гильермо Джонсом и Денисом Лебедевым.
«Что касается боя Лебедева и Джонса, то он состоится осенью в рамках большого боксерского вечера в Москве. Изначально планировали в июне, но «Крокус Сити Холл» закрывается на ремонт.
Мы место менять не хотели, поэтому решили отложить на осень. Также есть идея устроить в рамках этого же вечера встречу Эвандера Холифилда и Хасима Рахмана. Контракты пока не подписаны, но переговоры идут.
Предварительные договоренности имеются. Этот поединок был бы крайне интересен аудитории.
Касательно гонораров раскрывать подробностей не буду, да они и не очень важны. Главное, чтобы это знаковое для бокса событие состоялось», – сказал Хрюнов.
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