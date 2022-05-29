Камил Гаджиев: «Если Дацик приложится, то он может реально убить Емельяненко»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал состояние российского бойца , которому в сентябре драться по правилам бокса с .

«Его просто не допустит до боя медицинская комиссия, которая работает при Федерации бокса. В чем кипишь-то? Если он не соответствует, они его просто не пустят в ринг.

Бойцы проходят углубленное медицинское обследование. В случае с Сашей, это УМО должно пройти в еще более углубленном формате. Я проводил мероприятия по боксу, по кулачке, я видел, как к этому принципиально относится Федерация бокса.

В случае с Сашей нужно делать это максимально принципиально, потому что те, кто ему справки подписывать будут, говоря, что он здоров, берут на себя очень большой риск, потому что если Дацик приложится, то он может Саню реально убить», – считает Гаджиев.

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