Энтони Джошуа: «Если Фьюри прервет пенсию и выполнит джентльменское соглашение, можно будет заработать много денег»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа высказался насчет решения завершить карьеру после победы над Диллианом Уайтом.

«Если Фьюри прервет пенсию и выполнит джентльменское соглашение, то можно будет заработать много денег. Это деньги могут помочь многим людям.

На первом месте в моем списке стоит Александр Усик — крутой боец из рейтинга pound-for-pound и серьезный соперник. Но я хочу посмотреть на ситуацию шире. Я хочу взглянуть на горшочек золота на конце радуги.

Выход на пенсию не значит, что ты лежишь на пляже, щелкаешь пальцами и пьешь пиво. Чувствую, что Фьюри все еще работает. Думаю, он вернется, если ему предложат правильный бой», – сказал Джошуа.

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