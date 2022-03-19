Хрюнов сообщил, что Дональд Трамп запретил экс-чемпиону WBC Стиверну драться против Харитонова

Российский промоутер сообщил о трудностях организации главного боя вечера РЕН ТВ с участием Сергея Харитонова.

«Готовился бой с Бермейном Стиверном. Был подписан контракт, это боксер . Это было до всех событий. У меня даже афиша есть с Бермейном Стиверном (экс-чемпион WBC в тяжелом весе – прим.ред).

Но наступили обстоятельства, и Дон Кинг говорит: «Мне звонил , сказал не делать этого».

Малику Скотту спасибо, что он на это не посмотрел. Ни один человек не сказал ему: «Езжай сюда». Он приехал. Это невероятное чудо в сегодняшних условиях.

Все люди рассуждают, собирают круглый стол, а сейчас время действовать. Вот я умею это сделать, да? Человек приехал, и мы с вами посмотрели бой высочайшего уровня.

Хочу вас всех с этим поздравить. Это невероятно тяжело, но получилось», – сказал Хрюнов.

Харитонов побелил Скотта раздельным решением судей.

Харитонов про победу над Скоттом: «Я являюсь десантником, россиянином, для нас нет невыполнимых задач»

Сергей Харитонов победил Малика Скотта и стал чемпионом РЕН ТВ