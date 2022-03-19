Хрюнов сообщил, что Дональд Трамп запретил экс-чемпиону WBC Стиверну драться против Харитонова

Российский промоутер Владимир Хрюнов сообщил о трудностях организации главного боя вечера РЕН ТВ с участием Сергея Харитонова.
«Готовился бой с Бермейном Стиверном. Был подписан контракт, это боксер Дона Кинга. Это было до всех событий. У меня даже афиша есть с Бермейном Стиверном (экс-чемпион WBC в тяжелом весе – прим.ред).
Но наступили обстоятельства, и Дон Кинг говорит: «Мне звонил Дональд Трамп, сказал не делать этого».
Малику Скотту спасибо, что он на это не посмотрел. Ни один человек не сказал ему: «Езжай сюда». Он приехал. Это невероятное чудо в сегодняшних условиях.
Все люди рассуждают, собирают круглый стол, а сейчас время действовать. Вот я умею это сделать, да? Человек приехал, и мы с вами посмотрели бой высочайшего уровня.
Хочу вас всех с этим поздравить. Это невероятно тяжело, но получилось», – сказал Хрюнов.
Харитонов побелил Скотта раздельным решением судей.
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Сергей Харитонов победил Малика Скотта и стал чемпионом РЕН ТВ