Оливейра – о следующем поединке: «Я заслужил провести титульный бой в Бразилии»

Обязательный претендент на титул в легком весе Чарльз Оливейра заявил, что хочет получить поединок на родине.

«Думаю, я заслужил провести этот титульный бой у себя на родине. Также я считаю, что бразильцы заслужили посмотреть на мое выступление на арене.

Вероятно, следующий бой проведу ближе к концу года, как и в прошлом. Я только что подрался, поэтому мое возвращение к концу года считаю оптимальным вариантом», – сказал боец.

Чарльз Оливейра: «Я большая проблема для Конора. Он в шоке от того, что с ним может случиться»

Хабиб – тренеру Оливейры: «Давай сделаем бой Чарльза и Махачева где бы то ни было. Бразилия, мы идем!»