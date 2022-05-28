Оливейра – о следующем поединке: «Я заслужил провести титульный бой в Бразилии»

Обязательный претендент на титул UFC в легком весе Чарльз Оливейра заявил, что хочет получить поединок на родине.
«Думаю, я заслужил провести этот титульный бой у себя на родине. Также я считаю, что бразильцы заслужили посмотреть на мое выступление на арене.
Вероятно, следующий бой проведу ближе к концу года, как и в прошлом. Я только что подрался, поэтому мое возвращение к концу года считаю оптимальным вариантом», – сказал боец.
Чарльз Оливейра: «Я большая проблема для Конора. Он в шоке от того, что с ним может случиться»
Хабиб – тренеру Оливейры: «Давай сделаем бой Чарльза и Махачева где бы то ни было. Бразилия, мы идем!»