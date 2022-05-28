Оливейра – о следующем поединке: «Я заслужил провести титульный бой в Бразилии»

Теги UFC легкий вес (MMA) Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Обязательный претендент на титул UFC в легком весе Чарльз Оливейра заявил, что хочет получить поединок на родине.

«Думаю, я заслужил провести этот титульный бой у себя на родине. Также я считаю, что бразильцы заслужили посмотреть на мое выступление на арене.

Вероятно, следующий бой проведу ближе к концу года, как и в прошлом. Я только что подрался, поэтому мое возвращение к концу года считаю оптимальным вариантом», – сказал боец.

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