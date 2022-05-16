Шлеменко про бой Емельяненко – Дацик: «Дай бог, чтобы Александр ушел с поединка своими ногами»

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Российский боец Александр Шлеменко поделился ожиданиями от боя между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком, который состоится в сентябре в рамках Hardcore Boxing.

«Страшный бой. Боюсь за Александра. Дай бог, чтобы у него все было хорошо, чтобы он ушел с боя своими ногами.

Судя по тому, как он выглядел на подписании контракта…Он выглядит очень плохо. Время до сентября? Оно-то есть, но за это время Слава еще озвереет, он-то красавец! Посмотри, каким он вышел из тюрьмы, и в кого он потихоньку превращается.

А к сентябрю Слава станет еще мощнее. А Саша станет…Может, ходить станет чуть получше. Большая трагедия. Прогноз на бой? Это разминка для Славы. Первый удар — до свидания», – считает Шлеменко.

Александр Емельяненко: «В преддверии боя пересмотрю ошибки Дацика и отправлю его спать»

Емельяненко все-таки подерется с Дациком. Конфликт длится больше 10 лет – бойцы долго решали, кто из них сидел в «петушатнике»

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