Шлеменко про бой Емельяненко – Дацик: «Дай бог, чтобы Александр ушел с поединка своими ногами»

Российский боец поделился ожиданиями от боя между Александром Емельяненко и , который состоится в сентябре в рамках .

«Страшный бой. Боюсь за Александра. Дай бог, чтобы у него все было хорошо, чтобы он ушел с боя своими ногами.

Судя по тому, как он выглядел на подписании контракта…Он выглядит очень плохо. Время до сентября? Оно-то есть, но за это время Слава еще озвереет, он-то красавец! Посмотри, каким он вышел из тюрьмы, и в кого он потихоньку превращается.

А к сентябрю Слава станет еще мощнее. А Саша станет…Может, ходить станет чуть получше. Большая трагедия. Прогноз на бой? Это разминка для Славы. Первый удар — до свидания», – считает Шлеменко.

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