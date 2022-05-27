Брат Исмаилова: «Я вижу в Емельяненко больного человека, которого нельзя выпускать на бой с Дациком. Это преступление»

Рамазан Исмаилов, старший брат бойца ММА Магомеда Исмаилова, переживает за здоровье , который скоро проведет боксерский поединок с .

«Хотел бы поделиться с вами впечатлениями от увиденного. Я не увидел в этом человеке того, кто может противостоять Дацику. Я увидел больного человека, который нуждается в медицинской помощи.

На тех, кто его толкает на этот бой, кто организовывает этот бой, можно возбудить уголовные дела, потому что данный бой несет угрозу его здоровью.

Если он подойдет к бою в таком же состоянии, то я переживаю за его здоровье. Разве можно под такую машину, как Дацик, который физически силен, который может ударить этого больного человека, ну, Александра...

Я вижу в нем больного человека, которого нельзя выпускать на бой, это преступление. Те люди, которые организовывают этот бой, должны понимать, что это уголовно наказуемо. Разве спортсмен не должен получить медицинское подтверждение, что он может выступать?

Посмотрим, ближе к бою видно будет. Если он будет в таком же состоянии, то я лично против организации поединка, потому что только кровожадный человек может желать, чтобы этот бой произошел.

Единственный интерес, который может быть вызван у зрителей, — это то, на какой секунде первого раунда Александр будет наглухо вырублен и сможет ли он оклематься после этого нокаута», – сказал Исмаилов-старший.

Бой Емельяненко и Дацика запланирован в сентябре на одном из турниров .

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