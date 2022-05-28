Шлеменко – о Емельяненко-младшем: «Ему нужна помощь, обращаюсь к его брату. Через несколько месяцев мы больше не увидим Александра»

Известный российский боец ММА Александр Шлеменко отреагировал на появление в программе Sport24, в которой спортсмен испытывал большие проблемы с передвижением и речью.

«На самом деле ему сейчас нужна помощь. Я, к сожалению, с ним не друг, не могу ему помочь. Я бы хотел обратиться к его друзьям, может быть к брату, потому что нельзя бросать человека.

Хотелось, чтобы ему помогли, потому что мне кажется, что еще несколько месяцев – и мы больше не увидим Александра. Судя по его состоянию, Александр даже ходить не может, он еле-еле передвигается», – сказал Шлеменко.

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