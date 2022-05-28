Шлеменко: «Не в обиду будет сказано, но Александр Емельяненко выглядит хуже бомжа»

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Российский боец-средневес Александр Шлеменко высказался о состоянии Александра Емельяненко. По мнению «Шторма», ветеран тяжелого веса ММА находится в запое.

«У Александра в жизни что-то произошло. Мы просто не знаем, что произошло. Может быть, то же самое расставание с братом.

Я не знаю, но что-то у него произошло, потому что люди пьют от безысходности. Они хотят вроде бы решить эту проблему, забыться, но тем самым делают себе хуже.

Это грустно, но мы видим, как человек сгорает на глазах. Мы его сколько не видели после последнего запоя? Вроде бы он восстановился, но сейчас мы видим картину еще хуже. Не в обиду Александру, но он выглядит хуже бомжа», – предположил Шлеменко.

Шлеменко – о Емельяненко-младшем: «Ему нужна помощь, обращаюсь к его брату. Через несколько месяцев мы больше не увидим Александра»

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